توقيت مباراة النجم الساحلي والهلال اليوم - القنوات الناقلة لنهائي كاس زايد 2019

تبث مباراة نهائي كأس زايد للأندية العربية الابطال 2019، يوم الخميس، عبر خمس قنوات عربية، حيث تجمع النجم الساحلي التونسي ضد الهلال السعودي في استاد هزاع بن زايد بنادي العين في الامارات.

القنوات الناقلة نهائي كاس زايد 2019

وتنقل مباراة النجم الساحلي والهلال عبر قنوات (الوطنية 1 - KSA Sports 1 HD - أبوظبي الرياضية HD 3 - أبوظبي الرياضية HD 2 - أبوظبي الرياضية HD 1).

وكان الهلال السعودي قد صعد إلى نهائي البطولة العربية عقب تفوقه على نظيره الاهلي السعودي بركلات الترجيح، في حين تأهل النجم الساحلي التونسي على حساب المريخ السوداني بهدف دون مقابل في مجموع لقائي الذهاب والاياب.

توقيت نهائي كاس زايد 2019

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم، في تمام الساعة 4:50 مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2:50 مساء بتوقيت توتس، والساعة 5:50 مساء بتوقيت أبو ظبي العاصمة الاماراتي مستضيف اللقاء.

معلق نهائي كاس زايد 2019

ويعلق على مباراة نهائي كاس زايد، علي سعيد الكعبي وفارس عوض موزعين على القنوات الخمسة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي.

حكام نهائي كاس زايد 2019

ويدير نهائي النجم الساحلي ضد الهلال، الدولي محمد عبدالله حسن محمد، ويساعده على الخطوط محمد احمد يوسف الحمادي، ومسعود حسن فارد، وايضا نور الدين الجعفري حكما رابعا.