حقيقة وفاة الفنان عابد البلادي في السعودية - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الأربعاء، أنباء تتحدث عن وفاة المطرب الشعبي السعودي عابد البلادي.

وقال النشطاء إن الفنان عابد حمد البلادي العمري الحربي (64 عاما)، توفي مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

إلا أن مصادر رسمية، نفت تلك الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان البلادي، مشيرين إلى أن من توفي هي والدته وسيتم الصلاة عليها في المسجد النبوي عصر الخميس، فيما سيكون العزاء في حي السامر بجدة. وفق سبق.

يشار إلى أن عابد البلادي ولد في 1955، وهو مطرب شعبي سعودي يحظى بشعبية واسعة بين المواطنين.