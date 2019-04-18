‪ بالفيديو.. «زخات البرد» تُحطم واجهة أحد المحال التجارية في عنيزة‬‬‬‬

هطلت عصر اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة محملة ببرد كثيف، وبحجم كبير على مدينة عنيزة؛ مما نتج عنه تكسير زجاج عدد من السيارات وواجهة أحد المحال التجارية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة عنيزة.

ورصد أحد المتسوقين فيديو للآثار التي تسبب بها البرد لواجهة المحل.