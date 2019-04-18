نتج عنه تكسير زجاج عدد من السيارات..
هطلت عصر اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة محملة ببرد كثيف، وبحجم كبير على مدينة عنيزة؛ مما نتج عنه تكسير زجاج عدد من السيارات وواجهة أحد المحال التجارية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة عنيزة.
ورصد أحد المتسوقين فيديو للآثار التي تسبب بها البرد لواجهة المحل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «زخات البرد» تُحطم واجهة أحد المحال التجارية في عنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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