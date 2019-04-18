أهالي القصيم يُطالبون بتعليق الدراسة غدًا

شهدت منطقة القصيم، عصر اليوم الأربعاء، أمطارًا متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرد، أدت لإرباك الحركة المرورية في بعض الطرقات ورفعت من جاهزية الدفاع المدني تحسبًا للطوارئ.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الحالة على المنطقة حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم غدٍ الخميس.

وتزايدت مطالبات الأهالي بمنطقة القصيم، اليوم، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس؛ حفاظًا على سلامة الأبناء من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات الذين يتجهون لمدارسهم خارج مدنهم منذُ ساعة مبكرة فجرًا، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

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وقال أهالي القصيم: «الوضع يزداد سوءًا مع هطول الأمطار، خاصة في بعض المناطق التي يتزامن هطول المطر فيها مع انقطاع الكهرباء، أو تلك التي يُخشى فيها من أخطار قطع السيول للطرق».

وأضاف الأهالي، أن أبناءهم في جامعة القصيم وفروعها يوجد لديهم غدًا الخميس، اختبارات نهائية، والكهرباء منذ عصر اليوم وحتى الآن منقطعة في عدد من المحافظات والمراكز.

يُشار إلى أن الحالة المطرية ما زالت تواصل هطولها على منطقة القصيم، التي بدأت منذ عصر اليوم الأربعاء.