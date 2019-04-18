السعودية اليوم / نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد صقر العصيمي - رحمه الله



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وكان سمو نائب أمير الرياض قد أجرى اتصالاً اليوم بأسرة الفقيد أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لهم سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله، مؤكداً أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع ، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها .

وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها .

// انتهى //

01:07ت م

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الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب صقر بن مقعد بن صقر العصيمي - رحمه الله - ، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاع عن الدين والوطن .وكان سمو نائب أمير الرياض قد أجرى اتصالاً اليوم بأسرة الفقيد أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لهم سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويتقبله، مؤكداً أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع ، إضافة إلى الشرف والكرامة التي نالها .وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها .// انتهى //01:07ت م0328

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