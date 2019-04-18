السعودية اليوم / وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة يلتقي محافظ الأنبار



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزارعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، في قصر الملك سعود بالرياض اليوم، محافظ الأنبار علي فرحان حميد الدليمي.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

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