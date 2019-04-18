السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بولندا



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية بولندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان ستانيسلاف بوري وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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