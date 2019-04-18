السعودية اليوم / الحقباني يلتقي محافظ النجف



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، في قصر الملك سعود بالرياض اليوم، محافظ النجف لؤي جواد حسين الياسري.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين .

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