السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج الوحدات التدريبية بالرياض 2019



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الوحدات التدريبية بالرياض 2019 م وذلك بمقر الكلية التقنية بالرياض .

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن تهنئته للخريجين ، وقال سموه : " أولا أنا افتخر وافخر بهولاء الشباب الذين تخرجوا والذين قدموا إلينا من دول أوروبا والمتبارين في مخترعات جيدة وحققوا فوزا وحققوا ميداليات لها التقدير عندنا جميعا ، وأيضاً هؤلاء الشباب والشابات الذين ينتسبون لهذه الكليات وهذه المعاهد هؤلاء هم أساس الوطن " ، مشيرا سموه إلى أهمية العمل الجاد والتقني والمهني وهو المفيد الآن .

وقدم سموه التهنيئة لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وزملائه في المؤسسة علًى الدور الذي يقومون به .

وأضاف : " هذا الوطن الذي يسير في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين لهم الباع الأولى والطولى في تطور هذا الوطن ونشأته وتقدمه في هذا المجال " .

وأردف سموه يقول : " نحن الآن نفخر بهذا الوطن وبأبناء هذا الوطن لأننا نباري العالم كله لنصبح من الدول العالمية في المركز الأول بإذن الله " .

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل في كلمته خلال الحفل أن عدد الخريجين في منطقة الرياض لهذا العام بلغ 3667 خريجاً وخريجة من جميع التخصصات ، فيما بلغ عدد لقاءات ومعارض التوظيف خلال العام التدريبي 1439 / 1440 هـ ، 19 لقاءً ومعرضًا .

وأشار إلى أن عدد الوظائف المطروحة خلال العام التدريبي 1439 / 1440 ضمن مبادرة " فرصة عمل لكل خريج" بلغت 7650 وظيفة بما فيها وظائف معرض التوظيف المتزامن مع حفل التخرج للوحدات التدريبية بالرياض 2019 م بمشاركة 185 جهة من القطاعين العام والخاص .

وعبر المقبل عن وافر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تفضله برعاية الحفل ، كما نوه بالدعم الكبير والمتابعة من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني .

وخاطب الخريجين والخريجات بقوله : " أنتم مستقبل الأمة وآملها المشرق داعيا إياهم بتسخير ما اكتسبوه من علم ومعرفة وتدريب لهذا الوطن الكريم " .

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين والخريجات ألقتها الخريجة جميلة جابر الهزازي ، ثم شاهد الحضور عرضاً وثائقيا عن الخريجين .

بعد ذلك دشن سمو راعي الحفل معرض ملتقى التوظيف بمشاركة 185 جهة من القطاعين العام والخاص .

وكرم الأمير فيصل بن بندر ستة متدربين من متدربي الكليات التقنية الذين حصدوا جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسختها السابعة والأربعين خلال مشاركتهم التي تأتي امتدادا لمسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي أقامتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وفِي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات مع سمو أمير منطقة الرياض .

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