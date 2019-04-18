السعودية اليوم / محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية يلتقي أمين السعودية اليوم مجلس الوزراء العراقي



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، في قصر الملك سعود بالرياض اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي محسن العلاق.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام بين البلدين الشقيقين .

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00:21ت م

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