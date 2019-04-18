السعودية اليوم / وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات يلتقي محافظ المثنى العراقي



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر سليمان الداوود، في قصر الملك سعود بالرياض اليوم ، محافظ المثنى العراقي احمد منفي جودة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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