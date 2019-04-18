السعودية اليوم / محافظ الجمارك يلتقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني في قصر الملك سعود بالرياض اليوم, رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم محمد برسيم العقابي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

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