السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يكرم الفريق العوهلي



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

كرم معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، اليوم، معالي رئيس الحرس الملكي السابق الفريق الأول المتقاعد حمد بن محمد العوهلي، وذلك خلال احتفاء أقيم بحضور قيادات وضباط الحرس الملكي.

ونوه رئيس الحرس الملكي بما قدمه، الفريق المتقاعد العوهلي، من خدمة للوطن طوال فترة عمله إذ عمل بإخلاص وتفاني مكملاً مسيرة من سبقوه مخلصين لله ثم للملك والوطن.

وقال:" يظل الفريق العوهلي نبراسا يحتذى به في العمل والتفاني وقامة من قامات الحرس الملكي الذين سعوا للتطوير والارتقاء بمستوى الحرس الملكي قرابة الأربعة عقود، إنها مسيره العز والشرف والعطاء منهجها الصدق والأمانة والإخلاص في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – ".

وخلال الاحتفاء ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.

// انتهى //

23:25ت م

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