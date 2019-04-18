محمد بن مسعود - الدمام - التقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، في قصر الملك سعود بالرياض، الأربعاء، وكيل وزارة المالية العراقي الدكتور ماهر حمادي جوهان. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين. محافظ التجارة الخارجية يبحث مع وكيل المالية العراقي سبل التعاون الثنائي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18 التقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، في قصر الملك سعود بالرياض، الأربعاء، وكيل وزارة المالية العراقي الدكتور ماهر حمادي جوهان. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 12:52 AM التقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، في قصر الملك سعود بالرياض، الأربعاء، وكيل وزارة المالية العراقي الدكتور ماهر حمادي جوهان. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين. ، محافظ التجارة الخارجية يبحث مع وكيل المالية العراقي سبل التعاون الثنائي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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