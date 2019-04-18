، الرياض .. "الإبراهيم" يبحث مع وزير التخطيط العراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

