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محمد بن مسعود - الدمام - التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
الرياض .. "الإبراهيم" يبحث مع وزير التخطيط العراقي القضايا ذات الاهتمام المشتركوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18
التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
12:34 AM
التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
، الرياض .. "الإبراهيم" يبحث مع وزير التخطيط العراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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