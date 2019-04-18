، "فيصل بن بندر" يرعى حفل التخرج للوحدات التدريبية بالرياض 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم حاصدي جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات من المتدربين

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس حفل التخرج للوحدات التدريبية بالرياض 2019م، وذلك بمقر الكلية التقنية بالرياض بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن تهنئته للخريجين بتلك المناسبة، معبرًا عن فخره بهم وبمتدربي الكليات التقنية الذين حصدوا جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات.

وقال: "أولاً أنا أفتخر وأفخر بهؤلاء الشباب الذين تخرجوا، والذين قدموا إلينا من دول أوروبا، والمتبارين في مخترعات جيدة، وحققوا فوزًا، وحققوا ميداليات لها التقدير عندنا جميعًا، وأيضًا هؤلاء الشباب والشابات الذين ينتسبون لهذه الكليات، وهذه المعاهد هؤلاء هم أساس الوطن"، مشيرًا إلى أن "العمل الجاد والمتين التقني والمهني هو المفيد الآن".

وقدم التهنئة لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وزملائه في المؤسسة على الدور الذي يقومون فيه.

وأضاف أمير الرياض: "هذا الوطن الذي يسير في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لهم أيضًا الباع الأولى والطويلة نحو تطور هذا الوطن، ونشأته وتقدمه في هذا المجال".

وأردف: "نحن الآن نفخر بهذا الوطن وبأبناء هذا الوطن؛ لأننا نباري العالم كله لنصبح من الدول العالمية في المركز الأول بإذن الله".

وفِي كلمته خلال الحفل، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أن عدد الخريجين في منطقة الرياض لهذا العام بلغ 3667 خريجًا وخريجة من كل التخصصات، فيما بلغ عدد لقاءات ومعارض التوظيف خلال العام التدريبي 1439 / 1440 هـ 19 لقاءً ومعرضًا.

وأشار إلى أن عدد الوظائف المطروحة خلال العام التدريبي 1439 / 1440 ضمن مبادرة "فرصة عمل لكل خريج" 7650 وظيفة، بما فيها وظائف معرض التوظيف المتزامن مع حفل التخرج للوحدات التدريبية بالرياض 2019م، بمشاركة 185 جهة من القطاعين العام والخاص.

وعبّر "المقبل" عن وافر شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تفضله برعاية الحفل، كما نوه بالدعم الكبير والمتابعة من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني.

وخاطب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن بن عمر المقبل، الخريجين والخريجات قائلاً: "أنتم مستقبل الأمة وأملها المشرق"، داعيًا إياهم إلى تسخير ما اكتسبوه من علم ومعرفة وتدريب لهذا الوطن الكريم.

وبعد ذلك، ألقيت كلمة الخريجين والخريجات ألقتها نيابة عنهم الخريجة "جميلة جابر الهزازي"، وشاهد راعي الحفل والحضور فيلمًا وثائقيًا عن الخريجين.

بعد ذلك دشن راعي الحفل "معرض ملتقى التوظيف" بمشاركة 185 جهة من القطاعين العام والخاص.

وكرّم الأمير فيصل بن بندر ستة من متدربي الكليات التقنية الذين حصدوا جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسختها السابعة والأربعين، خلال مشاركتهم التي تأتي امتدادًا لمسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي أقامتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفِي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات مع راعي الحفل الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.