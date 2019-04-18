محمد بن مسعود - الدمام - نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بخصوص نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. "الصحة" تنفي ما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18 نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بخصوص نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 12:29 AM نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بخصوص نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة. ، "الصحة" تنفي ما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة ،

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