محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي. "القصبي" يبحث مع وزير النفط العراقي آفاق التعاون بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18 التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 12:26 AM التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في قصر الملك سعود بالرياض، أمس الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي. ، "القصبي" يبحث مع وزير النفط العراقي آفاق التعاون بين البلدين ،

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