، جازان.. حبل سري ينتهي بوفاة.. الأب يتهم.. و"الصحة" توجِّه بالتحقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - "صحة جازان" لـ"الخليج 365": لجنة باشرت.. وليس هناك أي تأخير

اتهم مواطن في جازان طبيبًا، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة، بالتسبب في وفاة جنين بسبب الإهمال؛ وذلك بعد أن التف الحبل السري حول رقبته، على الرغم من كشف الأشعة ذلك في الشهر السابع، وعدم تعامله مع الحالة، ومواصلته الطمأنة بأن الأمر طبيعي حتى وفاته.‏‫

وتفصيلاً، قال المواطن يحيى علي الحربي ساردًا القصة لـ"الخليج 365" إنه كان يتابع حمل زوجته الذي انتظراه طويلاً في أحد المستشفيات الخاصة بجازان، موضحًا أن الأمور كانت تسير على ما يرام حتى الشهر السابع حينما أُجريت أشعة في المستشفى ذاته بطلب من الطبيب المتابع للحالة للتأكد من سلامة الجنين، مبينًا أنها أظهرت قُرب الحبل السري من رقبة الجنين؛ وهو ما قد يشكل خطرًا على حياته في حال لم يتم التدخل.

وأضاف: نبهتُ الطبيب الذي اطلع عليها غير أنه -وعلى حد قوله- لم يُعِر الأمر أي اهتمام، وطمأن الأم بأنه لا داعي للقلق، وأن الوضع طبيعي، ولا يحتاج إلى أي تدخل، وأن الأشعة في أحيان توضح أن الحبل السري قريب بعض الشيء من الجنين، غير أن الواقع يكون مغايرًا.

وتابع: غادرنا المستشفى، واستمرت زوجتي في المتابعة، وفي الشهر التاسع تم إجراء أشعة أخرى للجنين، إلا أن الطبيب أصرّ على موقفه بأنه سليم رغم إخباري له بأن حركته قلَّت، وأن وضعه غير مطمئن.

وواصل "الحربي": تم التوجه للمنزل الذي يبعد قرابة الثمانين كيلومترًا، وبعد ثلاث ساعات كانت المفاجأة بشعور الأم بآلام شديدة؛ ما دفعني لنقلها إلى مستشفى آخر حكومي، هو مستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ لتكون المفاجأة بأن الجنين متوفى بسبب اختناقه بالحبل السري الذي حذرت منه الطبيب في المستشفى الخاص في الشهر السابع بعد أن كشفته الأشعة.

وأضاف قائلاً: تقدمت بشكوى فورًا إلى وزارة الصحة التي وجهت بفتح تحقيق في الواقعة، غير أنه اتهم صحة جازان بعدم تحريك الملف منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وكان من المفترض أنه قد تم الانتهاء منه، وتحويله لمحكمة الهيئة الطبية الشرعية للبت فيه، ومنع الطبيب من السفر كإجراء أولي.

وناشد "الحربي" وزير الصحة التدخل لإنصافه، وإنصاف زوجته، وذلك بمعاقبة المتسبب في الإهمال الذي أودى بحياة الجنين.

من جانبها، قالت "صحة جازان" في رد تلقته "الخليج 365" إنه "إشارة إلى استفساركم بخصوص شكوى مواطن ضد أحد المستشفيات الخاصة نوضح لكم أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق حسب المنصوص عليه في نظام مزاولة المهن الصحية للنظر في دعوى المواطن، والبت فيها بوجود خطأ طبي من عدمه.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها، ولا يوجد أي تأخير في التعامل مع الشكوى.