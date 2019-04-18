، توتنهام وليفربول يكملان أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل توتنهام هوتسبير إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 57 سنة رغم خسارته من أمام مستضيفه مانشستر سيتي (3-4) في إياب ربع النهائي للمسابقة مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر البريطانية في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، فيما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورنتي (73) أهداف توتنهام.
ويلاقي توتنهام فريق أياكس أمستردام الهولندي في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.
كما تأهل فريق ليفربول لمنافسات الدور نصف النهائي دوري الأبطال عقب تغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الدراجاو" معقل الفريق البرتغالي في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل أهداف الريدز كل من ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وفيرجيل فان ديك، أهداف ليفربول بالدقائق( 26 و65 و77 و84) فيما سجل إيدير ميليتو هدف أصحاب الضيافة الوحيد بالدقيقة 68.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.
وسيواجه ليفربول نظيره فريق برشلونة في الدور نصف النهائي البطولة الأوروبية.
توتنهام وليفربول يكملان أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
تأهل توتنهام هوتسبير إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 57 سنة رغم خسارته من أمام مستضيفه مانشستر سيتي (3-4) في إياب ربع النهائي للمسابقة مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر البريطانية في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، فيما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورنتي (73) أهداف توتنهام.
ويلاقي توتنهام فريق أياكس أمستردام الهولندي في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.
كما تأهل فريق ليفربول لمنافسات الدور نصف النهائي دوري الأبطال عقب تغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الدراجاو" معقل الفريق البرتغالي في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل أهداف الريدز كل من ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وفيرجيل فان ديك، أهداف ليفربول بالدقائق( 26 و65 و77 و84) فيما سجل إيدير ميليتو هدف أصحاب الضيافة الوحيد بالدقيقة 68.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.
وسيواجه ليفربول نظيره فريق برشلونة في الدور نصف النهائي البطولة الأوروبية.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
12:38 AM
تأهل توتنهام هوتسبير إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 57 سنة رغم خسارته من أمام مستضيفه مانشستر سيتي (3-4) في إياب ربع النهائي للمسابقة مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر البريطانية في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و21) وبرناردو سيلفا (11) وسيرجيو أجويرو (59)، فيما أحرز سون هيونج مين (7 و10) وفرناندو يورنتي (73) أهداف توتنهام.
ويلاقي توتنهام فريق أياكس أمستردام الهولندي في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.
كما تأهل فريق ليفربول لمنافسات الدور نصف النهائي دوري الأبطال عقب تغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الدراجاو" معقل الفريق البرتغالي في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل أهداف الريدز كل من ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وفيرجيل فان ديك، أهداف ليفربول بالدقائق( 26 و65 و77 و84) فيما سجل إيدير ميليتو هدف أصحاب الضيافة الوحيد بالدقيقة 68.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.
وسيواجه ليفربول نظيره فريق برشلونة في الدور نصف النهائي البطولة الأوروبية.
، توتنهام وليفربول يكملان أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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