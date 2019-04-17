شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشرقية» تناقش فوائد الإنتاج الحيواني العضوي والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الورشة أهمية وفوائد الإنتاج الحيواني العضوي، وكيفية التحول إلى الإنتاج الحيواني العضوي والاشتراطات الواجب توفرها للتحول إلى الإنتاج الحيواني العضوي، إضافة إلى الأمن الحيوي والإجراءات الوقائية في مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن الريفية.
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