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«بيئة الشرقية» تناقش فوائد الإنتاج الحيواني العضوي

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نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بالوحدة الإرشادية أمس، ورشة عمل بعنوان "الإنتاج الحيواني العضوي" بحضور عدد من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وعدد من ممثلي شركات الدواجن بالمنطقة وذلك في مركز الأمير فيصل بن فهد في مدينة سيهات.

وتناولت الورشة أهمية وفوائد الإنتاج الحيواني العضوي، وكيفية التحول إلى الإنتاج الحيواني العضوي والاشتراطات الواجب توفرها للتحول إلى الإنتاج الحيواني العضوي، إضافة إلى الأمن الحيوي والإجراءات الوقائية في مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن الريفية.

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