شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي نقل 220 ألف موظف والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن نجاح 6 شركات فى التأهيل لنقل 220 ألف موظف بالصحة.