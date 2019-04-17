شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدخل أمير عسير في قضية الطبيب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

نفت صحة عسير، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل أمير منطقة عسير بإيجاد حل لقضية طبيب فرنسي، والذي لم يتم تجديد عقده من قبلها، بعد مناشدة والدة إحدى المعاقات اللاتي عالجهن وفق ما أثير إعلاميا.

وثمنت صحة عسير، حرص أمير المنطقة وثقته ودعمه للإجراءات النظامية التي اتخذتها صحة المنطقة، والتي تصب في المقام الأول في مصلحة المريض وسلامته.

وأوضحت الصحة، أنه لم يتم تجديد عقد الطبيب المذكور وفقا لأنظمة وزارة الصحة التي تنظم العمل داخل مستشفيات المملكة، وبما يضمن سلامة المرضى، إذ إن المذكور لم يحصل على شهادة تصنيف أو بطاقة تسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب نظام مزاولة المهن الطبية.

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وتابعت: «إضافة إلى صدور قرار من هيئة التخصصات الصحية بأن الطبيب غير مؤهل للعمل في المملكة، وتم منح الطبيب أكثر من فرصة لاستخراج الرخصة طوال الفترة الماضية ولم يحصل عليها حتى تاريخ عدم تجديد عقده».

وأكدت المديرية أن لديها بمستشفيات المنطقة الكفاءات اللازمة، وأطباء استشاريين مؤهلين تأهيلا عاليا وذوي خبرة، منهم على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور عايض الشهراني استشاري ترميم أطراف سفلية «اليزاروڤ» جراحة أطفال بمستشفى عسير المركزي، والدكتور مهدي القرني استشاري جراحة عظام أطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، والدكتور طلال المالكي استشاري جراحة عظام قدم وكاحل بمستشفى عسير المركزي.

وأوضحت صحة المنطقة أنه تم تحويل جميع المرضى الذين كانوا يراجعون لدى الطبيب المذكور إلى هؤلاء الاستشاريين ذوي الخبرة لضمان حصولهم على العلاج اللازم.