شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. الاحتفال بتخريج الحاصلين على «الاختصاص» والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والأخصائيين الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

ورفع وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على رعايته الحفل، كما رفع الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- على دعمه ومتابعته للقطاع الصحي .

وأعرب عن الفخر الاعتزاز بالخريجين والخريجات، وقال: "نعتز بهذه الكفاءات المتميزة والطاقات البشرية التي تسهم في تعزيز وتطوير بلدنا".

وأشار إلى ما أنعم الله به على المملكة من ثروات، واصفاً الخريجين والخريجات بالثروة التي تبقى وتنمي وتطور وتسهم في تحقيق رؤية وتطلعات هذا البلد.

من جهته، قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده: "إن هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الهيئة تعبر عن مدى الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقطاع الصحي، موجهاً رسالته للخريجين: من أجل المرضى سهرتم الليالي وتكبدتم العناء للوصول إلى هذه الليلة التي نحتفل فيها بـ 1863 سفير وسفيرة عافية ينطلقون للقطاع الصحي متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارة".