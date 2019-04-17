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الصحة: هذه حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف موظف بالوزارة، والذي تسبّب في إثارة حالة من الجدل خلال الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على نشرته إحدى الصحف “توضيح مهم لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة”.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت خبراً زعمت من خلاله أن 6 شركات نجحت في التأهيل لنقل 220 ألف موظف بالوزارة، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلاً.
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