الصحة: هذه حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف موظف بالوزارة، والذي تسبّب في إثارة حالة من الجدل خلال الآونة الأخيرة.

Advertisements

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على نشرته إحدى الصحف “توضيح مهم لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة”.

وكانت إحدى الصحف قد نشرت خبراً زعمت من خلاله أن 6 شركات نجحت في التأهيل لنقل 220 ألف موظف بالوزارة، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلاً.