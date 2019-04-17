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هل تعرف مدة سريان مفعول الوكالة؟ وزارة العدل تجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة العدل إن مدة سريان مفعول الوكالة الصادرة عبر نظام “ناجز” تختلف عن الصادرة من كتابة العدل.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أن الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر “ناجز” مدتها سنة من تاريخ صدورها، أما التي تصدر من كتابة العدل أو الموثق فمدتها خمس سنوات، ما لم يحدَّد كل مما سبق بأقل من ذلك.
وكانت وزارة العدل أطلقت مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة “ناجز”، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، تتضمن الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات مع خاصية للتقويم الخاص للمستفيد على هاتفه الجوال.
وتستهدف الخدمات الجديدة تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، مواكبةً للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.
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