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فيديو.. العصيمي: وزير التعليم يأمل ويسعى لتعزيز العلاقة بين الوزارة ومنسوبيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة تحاول دعم مُعلمي الصفوف الأولية باستمرار، ويقصد بها الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي؛ نتيجة للجهد الذي يقومون به.
وأضاف مُتحدث التعليم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ”الراصد”، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير التعليم يأمل ويسعى لتعزيز العلاقة بين الوزارة ومنسوبيها، بعد تصريحاته بشأن التقويم الدراسي وامتداد إجازة المُعلمين والمُعلمات والطاقم الإداري إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
وأضاف العصيمي أن الوزير يأمل ويسعى لتعزيز العلاقة بين الوزارة ومنسوبيها، فيما جاء التصريح في وقت مناسب، فنحن على مشارف الاختبارات، وبعدها الإجازة، وبعد مرحلة كانت عامرة بالجهود”.
وختم المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بقوله: “الوزير يعمل من أجل دعم المعلم وتخفيف التشتت لديه”.
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