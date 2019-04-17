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شكرا لقرائتكم ضاحي خلفان يُعلق على طرد وزير الخارجية القطري من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضاحي خلفان يُعلق على طرد وزير الخارجية القطري من السودان
متابعات الخليج 365 - الرياض
علّق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، اليوم الأربعاء على رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.
وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “إن طرد وزير الخارجية القطري من السودان أمر حتمي لدى رجال اكتشفوا دور قطر التخريبي في الوطن العربي”.
وأكّد خلفان على أن هذا الموقف لم يكن غريباً على قطر قائلًا: ليس بجديد فكل الدول ترفضهم.
يُذكر أن مصدراً سودانياً أكّد مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم.
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