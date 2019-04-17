2019-04-17

ضاحي خلفان يُعلق على طرد وزير الخارجية القطري من السودان

متابعات الخليج 365 - الرياض

علّق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، اليوم الأربعاء على رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.

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وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “إن طرد وزير الخارجية القطري من السودان أمر حتمي لدى رجال اكتشفوا دور قطر التخريبي في الوطن العربي”.

وأكّد خلفان على أن هذا الموقف لم يكن غريباً على قطر قائلًا: ليس بجديد فكل الدول ترفضهم.

يُذكر أن مصدراً سودانياً أكّد مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد وصوله للخرطوم.