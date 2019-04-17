الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية كتاف

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

حرّر الجيش اليمني، مسنودًا بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة.

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، قوله ” إن وحدات من الجيش الوطني نفذت هجومًا خاطفًا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديد بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف”.

وأضاف المصدر، أن الهجوم الذي نفذه عناصر الجيش الوطني اليمني، أسفر عن مصرع خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.