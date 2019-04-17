مجلة الرجل تُطلق ملف العشرة المميّزين في ريادة الأعمال بالسعودية

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع السعودي ورُواد الأعمال، أطلقت مجلة الرجل ملف العشرة المميزين في قطاع ريادة الأعمال، وجاءت أهمّ الأسماء الشبابية التي وضعت بصمتها التنافسية، بناء على معايير عدة، كان من أبرزها قدرة رائد الأعمال على التجديد والإبداع والابتكار، ومواءمة المشاريع لرؤية السعودية الجديدة، ونجاح المشروع ونموه، خلال الخمس سنوات الأخيرة.

المحرك الرئيس للمجلة في الملف الجديد، هو الخارطة الواضحة في رؤية السعودية 2030، حيث باتت ريادة الأعمال في المملكة المحرك والمورد المهم والرئيس من الموارد الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص تلك المشاريع المختلفة، التي اعتمد أصحابها على فكرة من خارج الصندوق، فأبدعت مشروعاً كسر حاجز الاعتماد على المنتجات النفطية، والعلامات التجارية العالمية، ليحقق حضوراً محلياً بصبغة دولية، ويخرج من دائرة المنطقة أو المدينة، إلى كامل المدن السعودية، وبعضها حقق الحضور على المستوى الخليجي، العربي، وقريباً العالمي.

شروط الاختيار

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كان لازماً على المجلة وضع بعض الشروط لاختيار الأكثر تميزاً بين رواد الأعمال في المملكة، وأبرز تلك الشروط: «وجوب حصول رائد الأعمال على نوعية جيدة من التعليم، وأهم المناصب التي شغلها، وأهم الإنجازات التي تحققت.

المعايير

حدّدت اللجنة بعض المعايير لاختيار الفائزين، وهي: كيفية مواجهة المشكلات، ومقدرة المشروع على الاستمرارية لأكثر من 10 سنوات، والحلول المرصودة، وقدرة المشروع على إحداث نقلة نوعية خلال سنوات وجوده، ومدى تجدد رائد الأعمال وإبداعه في المشروع، واختلاف فكرة التنفيذ للمشروع داخل السوق السعودي، ومواءمة فكرة المشروع لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن القدرة التنافسية للمشروع».

وكانت “الرجل” قد اختارت أعضاء لجنة التحكيم، من أجل اختيار العشرة المتميزين في مجال إدارة الأعمال، بينهم من أصحاب الخبرات العملية والعملية في مجال الإدارة والأعمال، وهم: «البرفسور أحمد صالح عبد الوهاب، والدكتور محمد أحمد فتيحي، ورائد الأعمال الأكثر إصرارا بالمملكة الأستاذ ثامر أحمد الفرشوطي».

وقد اختارت 10 شباب من رواد الأعمال بالمملكة وهم:

– خالد عمران العمران

– سعد فضل البوعينين

– تركي عبد الله اليحيى

– مسفر المالكي

– عبد الله محمد عسيري

– عبد العزيز جمعان العدواني

– عبد العزيز الجوف

– أنس الصافي

– ممدوح محمد خضري

– خالد أحمد شربتلي