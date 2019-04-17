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3 حقن مجانية تقي من السرطان.. تُوفرها الصحة مجاناً
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات المواطنين في المملكة بالحصول على ثلاث حقن تطعيم، وتُوفرها وزارة الصحة السعودية مجاناً لمَن يطلبها على رقم هاتف “937”.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هل تعلم أن هناك تطعيمات تُساهم في وقايتك من السرطان؟! وهي لقاح الكبد الفيروسي ب (HBV) ولقاح الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الفم والبلعوم (HPV) بتسم جارديسيل9 أو سيرفيركس”.
وأضاف الخضيري “هي ثلاث حقن تُوفرها وزارة الصحة مجاناً، كل ما عليك هو الاتصال والحجز عبر رقم 937”.
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