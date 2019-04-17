- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها باكستان منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 49 قتيلًا وإصابة 176 شخصًا.
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية اليوم في بيان أن 15 شخصًا لقوا مصرعهم بإقليم البنجاب و11 آخرين بإقليم بلوشستان، فيما لقي 18 شخصًا مصرعهم في إقليم خيبر بختونخوا، إلى جانب خمسة قتلى في إقليم السند، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار أسقف المنازل.
وأضافت أن الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات تسببت في دمار 117 منزلًا، فضلاً عن نفوق محاصيل زراعية على مساحات كبيرة.
من جانبها أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية عن إمكانية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في مناطق مختلفة من باكستان خلال اليومين القادمين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.