الان تتابع عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 11:40 م, 17 أبريل 2019 م التعليقات: 0 نفت وزارة الصحة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة. وقالت في تغريدة: “لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة”.

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