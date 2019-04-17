القصبي يبحث مع وزيري النفط والتجارة العراقي التعاون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء) في قصر الملك سعود بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين. التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء) في قصر الملك سعود بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين. من جهة ثانية، الدكتور ماجد القصبي أمس، وزير التجارة العراقي محمد عبدالمجيد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر اللقاءين محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.



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