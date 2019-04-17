الإبراهيم يناقش مع وزير التخطيط العراقي الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، اليوم (الأربعاء) في قصر الملك سعود بالرياض، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي. التقى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، اليوم (الأربعاء) في قصر الملك سعود بالرياض، وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



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