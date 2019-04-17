شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا صحة لنقل 220 ألف موظف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) نفت وزارة الصحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة. نفت وزارة الصحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل 220 ألف موظف بالوزارة. وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «لا صحة لما يتم تداوله عن نقل 220 ألف موظف بوزارة الصحة».



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