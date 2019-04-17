شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استشارية لشركة الصحة القابضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

شكلت وزارة الصحة لجنة لإنشاء أخرى استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة، انطلاقاً من الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة حكومية قابضة تهدف لفصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركات يندرج تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة وكفاءة الإنتاجية.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الصحة توفيق بن فواز الربيعة برئاسته للجنة وعضوية ثمانية.

وستقوم اللجنة باستكمال أعمال إطلاق وتأسيس شركة الصحة القابضة، والإشراف على أعمال التجمعات الصحية التي تم تشكيلها بقرارات وزارية والرفع بمقترحات إنشاء تجمعات صحية جديدة لصاحب الصلاحية، ويكون للجنة الاستشارية كافة الصلاحيات المفوضة لمجالس إدارات التجمعات الصحية المنشأة الصادرة فيها قرارات بهذا الشأن، بحيث تكون هي الجهة العليا في الإشراف على تلك المجالس.

وتضمن قرار معالي وزير الصحة أن اللجنة مخوَّلة بإصدار قرارات تشكيل لجان فرعية تحدد قرارات إنشائها مهامها وضوابط عملها.