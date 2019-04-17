شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: التحقيق في مقطع «متشاجري طريق الملك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

حققت ‏الجهات الأمنية بمحافظة جدة، في مقطع فيديو انتشر على ‏منصات التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة ثلاثة رجال وفتاة، ‏وأشير ‏إلى أنه وقع في طريق الملك ‏عبدالعزيز أمس (الأربعاء).

وأكد ‏مصدر أمني لـ«الخليج 365» ‏أن أطراف الشجار ‏راجعوا مركز الشرطة ‏لتقييد محضر بالواقعة ‏والتي أحدثت استياءً لمرتادي التواصل الاجتماعي‏، مطالبين بإيقاع ‏العقوبات النظامية ضد المعتدين وذلك لعدم احترام الأنظمة وتعطيل الحركة المرورية واستخدام الأيادي لحل الخلافات دون اللجوء إلى الجهات الأمنية.