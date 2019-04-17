جدة: التحقيق في مقطع «متشاجري طريق الملك»

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)حققت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة ثلاثة رجال وفتاة، وأشير إلى أنه وقع في طريق الملك عبدالعزيز أمس (الأربعاء).
وأكد مصدر أمني لـ«الخليج 365» أن أطراف الشجار راجعوا مركز الشرطة لتقييد محضر بالواقعة والتي أحدثت استياءً لمرتادي التواصل الاجتماعي، مطالبين بإيقاع العقوبات النظامية ضد المعتدين وذلك لعدم احترام الأنظمة وتعطيل الحركة المرورية واستخدام الأيادي لحل الخلافات دون اللجوء إلى الجهات الأمنية.
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