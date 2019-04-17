شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف: انتهاء دراسة تطوير الواجهة البحرية بسنابس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أنهت وكالة الشؤون الفنية في بلدية محافظة القطيف، الدراسة الخاصة بتطوير الواجهة البحرية لبلدة سنابس في جزيرة تاروت، على أن يتم طرح المشروع للمتنافسين عبر منصة اعتماد الأسبوع القادم.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن التصاميم تضمنت مسرحاً خارجياً مفتوحاً مع مُدرجات ومُسطحات خضراء، وجلسات خارجية بهندسة معمارية عصرية، ومناطق استثمارية للمأكولات والقهوة والمستلزمات العامة، وساحة مخصصة للاعبي رياضة التزلج وألعاب القوى، إضافة لمسار جري، مع إمكانية وضع جسر للمشاة ازدواجي الإطلالة.

وأفاد الحسيني بأن الدراسة لمساحة تقع على 147400 متر مربع، بعرض يبدأ من 137 متر ويصل إلى 120متر، وطول يبلغ 1100 متراً، مكون من 300 موقف للسيارات، ومُصلى، ودورتا مياه.