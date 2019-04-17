شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات «الكاسح 2» السعودية الباكستانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت اليوم (الأربعاء) في كلية المهندسين العسكرية بمدينة ريسالبور الباكستانية، مناورات تمرين «الكاسح 2»، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها في الجيش الباكستاني، بحضور مدير إدارة المهندسين الباكستانية اللواء الركن محمد أجمل إقبال.

وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بتلاوه آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة المهندسين الباكستانية اللواء الركن محمد أجمل إقبال، كلمة رحب فيها بالقوات البرية الملكية السعودية، مثمناً العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية التي تمتد لسنوات طويلة، وتوثقت أكثر بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان أخيراً، متطلعاً للمزيد من التمارين المختلطة بين الدولتين مستقبلاً.

بعد ذلك، ألقى قائد كتيبة المهندسين السعودية مجموعة اللواء السابع العقيد الركن سعيد بن عايض القحطاني، كلمة قال فيها: «نتقدم بالشكر والعرفان للجانب الباكستاني الصديق على كرم الضيافة والحفاوة التي نتلقاها أثناء تواجدنا في جمهورية باكستان الإسلامية».

وأشار إلى أن تمرين «الكاسح 2» هو مُكمِّل لتمرين «الكاسح 1» الذي عُقد في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، بهدف تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين لوحدات المهندسين، مؤكداً سعى الجميع لنجاح التمرين واستغلال كل الفرص لتحقيق تطلعات القيادة، مشيداً بما تحظى به القوات المسلحة كافة والقوات البرية بالخصوص من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وكذلك الإشراف والتوجيه وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح التمرين واكتساب كافة الخبرات التي بُني عليها.