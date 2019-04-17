إصدار رخص بناء للمخططات غير المعتمدة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

وافق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أخيرا على إصدار رخص البناء الخاصة بالأراضي التي ليست ضمن مخططات معتمدة على أن تستكمل بعض الاشتراطات التنظيمية.

وتأتي موافقة الأمين بعد ما رفع وكيل أمين العاصمة للتعمير المهندس خالد فدا مقترحا تحسينيا بعد أن تسبب القرار السابق في إيقاف إصدار رخص البناء في إلحاق الضرر بأصحاب تلك الأراضي.

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وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الأمانة ذكرت أن قرار إيقاف إصدار رخص البناء وقع على أصحاب الأراضي وكبار المستثمرين ولم يلق القبول الكامل، معتبرة ذلك تعطيلا للمصالح والاستثمارات في بعض المناطق.

ورفع إثر ذلك وكيل الأمانة خطابا للأمين تضمن اقتراحا بإعطاء المواطنين رخص البناء بموجب المخططات التنظيمية المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار ترقيم المناطق والقطع والملكيات وفقا لذلك، إضافة إلى استكمال المناطق التي لا توجد بها مخططات تنظيمية ليتسنى بموجبها إعداد كروكيات التنظيم ووضع اشتراطات البناء ومن ثم إصدار تراخيص البناء.

وأشارت المعلومات إلى أن القويحص أيد المقترح، مبينا بأنه لا مانع من ذلك وبناء عليه ستعمل الإدارات والأقسام المعنية على ما تضمنه المقترح.