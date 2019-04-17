العدل تتيح الاطلاع على صك الحكم الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضافت وزارة العدل خدمات جديدة عبر بوابة «ناجز» https://najiz.moj.gov.sa وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تحميله من المتاجر الالكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات الكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن الخدمات الجديدة تتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، مشيرة إلى أن الخدمات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده العدل بمختلف أعمالها ومرافقها.

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وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية نحو 90 خدمة الكترونية، إضافة إلى 99 مؤشرا عاما، وأبرز خدماتها التي يجري تقديمها من خلال منصة ناجز هي صحيفة الدعوى الالكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة الكترونيا، وطلب الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الالكتروني، وطلبات الإنهاءات، وخدمات القضاء التجاري الالكترونية.

وكانت العدل نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية لعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.

أبرز ما تتيحه الخدمات الجديدة: