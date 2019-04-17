بث القنوات المفتوحة على الطائرات والقطارات والسفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت شركة تقنية الفضائية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس على حق بث القنوات التلفزيونية المفتوحة عبر الأقمار الصناعية في وسائل النقل المختلفة الطائرات والقطارات والسفن، ومنها كامل أسطول طائرات الخطوط الجوية السعودية في جميع رحلاتها الداخلية والدولية. جاء ذلك إثر توقيع اتفاقية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويمثلها الرئيس التنفيذي داود الشريان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله العصيمي.

وقال الشريان «إن التطور الذي تشهده القنوات السعودية في الشكل والمضمون والباقة الإعلامية المتنوعة والشاملة سيشكل إضافة إلى الوسائل الترفيهية والمعلومات المعروضة على متن وسائل النقل المختلفة، وشراكتنا مع تقنية الفضائية إضافة مميزة إلى منصاتنا».

من جانبه لفت العصيمي إلى أن الشراكة مع الهيئة تعد نقلة نوعية وبداية عصر جديد من الترفيه التلفزيوني لمتابعة الأحداث الوطنية، سواء كانت إخبارية أو اقتصادية أو رياضية في جميع وسائل النقل المحلية، نظرا لما تمثله الهيئة من منبر إخباري مهم للأحداث والأخبار وبث الرسالة الوطنية لكل الأطياف.