العراق الجديد ينطلق من السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى لقائه رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي في الرياض أمس، حرصه على تعزيز التعاون مع العراق في شتى المجالات.

وفيما شهد الملك سلمان وعادل عبدالمهدي في قصر اليمامة، توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين، أكد رئيس الوزراء العراقي اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

14 مذكرة تفاهم واتفاقية

سياسة

مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية

منتجات

برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات

تعليم

مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم

استثمار

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

ثقافة

مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي

زراعة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي

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فن

برنامج تعاون في المجال الفني

صناعة

مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية

نفط وغاز

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

طاقة

مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية

نقل بحري

مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري

نقل بري

مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل البضائع برا

علوم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

كهرباء

مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي