السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى لقائه رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي في الرياض أمس، حرصه على تعزيز التعاون مع العراق في شتى المجالات.
وفيما شهد الملك سلمان وعادل عبدالمهدي في قصر اليمامة، توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين، أكد رئيس الوزراء العراقي اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
14 مذكرة تفاهم واتفاقية
سياسة
مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية
منتجات
برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات
تعليم
مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم
استثمار
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
ثقافة
مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي
زراعة
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي
فن
برنامج تعاون في المجال الفني
صناعة
مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية
نفط وغاز
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز
طاقة
مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية
نقل بحري
مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري
نقل بري
مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل البضائع برا
علوم
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
كهرباء
مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي
كانت هذه تفاصيل خبر العراق الجديد ينطلق من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.