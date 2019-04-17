مزاد لأندر القطع التاريخية السعودية بالبحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتضن مملكة البحرين في 27 من هذا الشهر بفندق كراون بلازا مزادا فريدا من نوعه يحتوي على أندر القطع والوثائق التاريخية التي تخص المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة والملك عبدالعزيز - رحمه الله - والملك سعود بن عبدالعزيز، إضافة لقطع إسلامية وعربية وعالمية، وأهم ما يميز المزاد ساعة جيب نادرة من هدايا الملك سعود، ومجلة الشرق متوجة بآخر صورة للملك المؤسس عبدالعزيز.

وأوضح المنسق العام لمزادات نفائس جهاد المرباطي أن "الاهتمام بالقطع النادرة التي تخص السعودية يعكس الارتباط التاريخي والمصيري الدائم بين الدولتين الشقيقتين، والسعودية لها الدور الأكبر والريادة بين الدول العربية والإسلامية، فمنذ انطلاق مزاد نفائس الأول ونحن نخصص قسما خاصا لها بأندر القطع، خاصة التي تخص الملك عبدالعزيز وبقية ملوك السعودية".

أبرز ما في المزاد

1- مجلة الشرق متوجة بآخر صورة للملك عبدالعزيز، وصدرت في نوفمبر 1953م، وهو الشهر الذي توفي فيه.

2- ساعة جيب نادرة من هدايا الملك سعود بن عبدالعزيز، وهذه القطعة الفريدة صنعت بأمر منه عندما كان وليا للعهد ووزعت بعد حفل افتتاح خط السكك الحديدية الحكومية الجديدة في السعودية عام 1951.

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3- صورة فوتوجرافية أصلية للملك فيصل بن عبدالعزيز وموقعة بتوقيعه.

4- طبق ملكي سعودي من صناعة شركة Royal Limoges الفرنسية وشوكة، يعودان للمائدة الملكية بقصر البديعة بالرياض في عهد الملك سعود.

5- جواز مملكة نجد والحجاز وملحقاتها.

مزاد خاص لمكة

وأشار المرباطي إلى أن المزاد يحتوي على قسم خاص لمكة المكرمة والقطع الإسلامية، ومنها قطعة من الحرير الخالص لكسوة الكعبة المشرفة وهي من أوائل الكسوات السعودية، إضافة لكتيب خاص بترميم المسجد الحرام في عهد الملك سعود، إضافة للخرائط ومن أهمها خريطة رسم نادرة لأجزاء من الحرم المكي الشريف من أعمال المؤرخ السعودي الشهير حسين عبدالله باسلامة الحضرمي المكي.

يذكر أن المزاد يحظى بحضور شخصيات عربية وعالمية، وبتنافس المشاركين على القطع الخاصة بالملك عبدالعزيز.