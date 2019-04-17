اختتام مؤتمر الطب الوراثي في كاوست بمشاركة 23 متحدثاً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم اليوم الأربعاء مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي المُقام في كاوست بالتعاون والذي يعد من أهم مؤتمرات الطب الوراثي محليًا وعالميًا ليستهدف المتخصصين والباحثين في طب الأطفال و علم الوراثة والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر والمهتمين بالاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

وتناول المؤتمر الذي استضافته كاوست على مدار اليومين الماضيين نقاشات تشمل تحديات الدراسات الجينية في المنطقة و الجينات الإكلينيكية والتغيرات الجينية لبعض الأمراض والجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية.

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وشهد المؤتمر خمس جلسات على مدار يومين، حيث شهد يومه الأول جلستين تحمل عناوين: تحديات واقع الدراسات الجينية في المنطقة، الجينات الإكلينيكية ودورها في العيادات الطبية . بينما استعرضت جلسات اليوم الثاني: التكوين الجيني والتغيرات الجينية لبعض الأمراض، الجينات الوقائية والتعامل مع الجينات الوراثية.

وشارك في المؤتمر ( 23 ) متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية والذين تعول عليهم الجمعية في إحداث نقلة عالمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية، مستهدفين الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بالاختصاص ذاته من مجالات الطب الأخرى.

وخصصت الجلسة الأخيرة لاستقبال الملخصات العلمية التي وصلت للجنة العلمية حيث يتم استعراض أفضل ثلاثة ملخصات، كما أنه تم استقبال 68 ملخصًا علميًا للمشاركة، تم قبول ثلاثة منها، لتكون ضمن برنامج المؤتمر، و60 ملصقًا علميًا تم عرضها والمنافسة على جائزة أفضل ثلاثة ملصقات.