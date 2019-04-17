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قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان اليوم الأربعاء يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل بزيارة لمحافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها والوقوف على احتياجات المحافظة ، وعقد اجتماعًا بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم.
كما اجتمع "عيبان" بالمجلس البلدي وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومطالبات المجلس التي تم طرحها من قِبل رئيس المجلس البلدي علي حفول وأعضاء المجلس حول المشروعات القائمة والمستقبلية التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها مثل درء أخطار السيول والإنارة والأسفلت بالإضافة إلى الاستثمار وأهميته في تطوير المحافظة والمراكز وكذلك التثمين وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين في ذلك الخصوص.
كما دشن "عيبان" الحكومة الإلكترونية والربط الآلي بين الأمانة وبلدية بدر الجنوب.
كما قام سعادة الأمين يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل ورئيس البلدية المهندس عبدالرحمن آل مخلص والمجلس البلدي بجولة تفقدية اشتملت على عدد من المشروعات القائمة داخل المحافظة ومراكزها شملت مركز الرحاب ولدمة والخانق ومركز هدادة والوقوف على مطالب المواطنين.
فيما قام أمين نجران ووكيل الأمين لشؤون البلديات ورئيس بلدية بدر الجنوب بالإضافة إلى رئيس مركز الرحاب وأعضاء المجلس بزيارة لمتحف حصن الرحاب وتجول فيه واستمع ومرافقوه لشرح من صاحب المتحف حسين مسفر آل عمر، وفي نهاية الجولة في المتحف دوّن المهندس حمد عيبان كلمة في سجل الزيارات حيث أبدى إعجابه بما شاهده في ذلك المتحف .
وفي الختام شكر صاحب متحف حصن الرحاب حسين آل عمر أمين أمانة منطقة نجران ومرافقيه على تلك الزيارة والتقطت بعض الصور التذكارية.
أمين نجران يزور بلدية بدر الجنوب ومتحف "حصن الرحاب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان اليوم الأربعاء يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل بزيارة لمحافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها والوقوف على احتياجات المحافظة ، وعقد اجتماعًا بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم.
كما اجتمع "عيبان" بالمجلس البلدي وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومطالبات المجلس التي تم طرحها من قِبل رئيس المجلس البلدي علي حفول وأعضاء المجلس حول المشروعات القائمة والمستقبلية التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها مثل درء أخطار السيول والإنارة والأسفلت بالإضافة إلى الاستثمار وأهميته في تطوير المحافظة والمراكز وكذلك التثمين وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين في ذلك الخصوص.
كما دشن "عيبان" الحكومة الإلكترونية والربط الآلي بين الأمانة وبلدية بدر الجنوب.
كما قام سعادة الأمين يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل ورئيس البلدية المهندس عبدالرحمن آل مخلص والمجلس البلدي بجولة تفقدية اشتملت على عدد من المشروعات القائمة داخل المحافظة ومراكزها شملت مركز الرحاب ولدمة والخانق ومركز هدادة والوقوف على مطالب المواطنين.
فيما قام أمين نجران ووكيل الأمين لشؤون البلديات ورئيس بلدية بدر الجنوب بالإضافة إلى رئيس مركز الرحاب وأعضاء المجلس بزيارة لمتحف حصن الرحاب وتجول فيه واستمع ومرافقوه لشرح من صاحب المتحف حسين مسفر آل عمر، وفي نهاية الجولة في المتحف دوّن المهندس حمد عيبان كلمة في سجل الزيارات حيث أبدى إعجابه بما شاهده في ذلك المتحف .
وفي الختام شكر صاحب متحف حصن الرحاب حسين آل عمر أمين أمانة منطقة نجران ومرافقيه على تلك الزيارة والتقطت بعض الصور التذكارية.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
11:09 PM
تفقد المشروعات الخدمية بالمحافظة واستمع لمطالب المواطنين
قام أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان اليوم الأربعاء يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل بزيارة لمحافظة بدر الجنوب والمراكز التابعة لها والوقوف على احتياجات المحافظة ، وعقد اجتماعًا بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم.
كما اجتمع "عيبان" بالمجلس البلدي وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومطالبات المجلس التي تم طرحها من قِبل رئيس المجلس البلدي علي حفول وأعضاء المجلس حول المشروعات القائمة والمستقبلية التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها مثل درء أخطار السيول والإنارة والأسفلت بالإضافة إلى الاستثمار وأهميته في تطوير المحافظة والمراكز وكذلك التثمين وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين في ذلك الخصوص.
كما دشن "عيبان" الحكومة الإلكترونية والربط الآلي بين الأمانة وبلدية بدر الجنوب.
كما قام سعادة الأمين يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس بنيان المهذل ورئيس البلدية المهندس عبدالرحمن آل مخلص والمجلس البلدي بجولة تفقدية اشتملت على عدد من المشروعات القائمة داخل المحافظة ومراكزها شملت مركز الرحاب ولدمة والخانق ومركز هدادة والوقوف على مطالب المواطنين.
فيما قام أمين نجران ووكيل الأمين لشؤون البلديات ورئيس بلدية بدر الجنوب بالإضافة إلى رئيس مركز الرحاب وأعضاء المجلس بزيارة لمتحف حصن الرحاب وتجول فيه واستمع ومرافقوه لشرح من صاحب المتحف حسين مسفر آل عمر، وفي نهاية الجولة في المتحف دوّن المهندس حمد عيبان كلمة في سجل الزيارات حيث أبدى إعجابه بما شاهده في ذلك المتحف .
وفي الختام شكر صاحب متحف حصن الرحاب حسين آل عمر أمين أمانة منطقة نجران ومرافقيه على تلك الزيارة والتقطت بعض الصور التذكارية.
، أمين نجران يزور بلدية بدر الجنوب ومتحف "حصن الرحاب" ،
المصدر : الخليج 365
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