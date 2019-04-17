، بالفيديو.. برنامج "ياهلا بالعرفج" ينقل رسائل المغردين إلى #هيئة_الاتصالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير وعلى هيئة الاتصالات توضيحها

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن استضافة المملكة لقمة دول العشرين، أكبر قمة اقتصادية في العالم، حدث ليس له دلالة واحدة بل عشرات الدلالات، وترأس خادم الحرمين لها حدث لا يستحق أن نضع تحته خطًّا واحدًا، بل عشرات الخطوط.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "ياهلا بالعرفج" مساء يوم الأربعاء، وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

في البداية أشار "العرفج" إلى أن وجود الأمير "خالد بن بندر" سفير في بريطانيا والأميرة "ريما بن بندر" سفيرة بأمريكا يعطينا درسًا في أهمية الاستثمار الحقيقي بالأبناء.

كما ذكر "العرفج" أن "الاتحاد"⁩ حقق مع النصر 5 أهداف، الأول: استعدنا به الثقة، والثاني: ابتعدنا به عن شبح الهبوط، والثالث: أعدنا به ترتيب الصدارة، والرابع: أثبتنا به أن ⁧‫"النصر"⁩ لا يفوز على الاتحاد إلا في المباريات النوعية فقط، والخامس: عادت به شخصية وروح البطل للعميد.

فيما أكد "العرفج" قائلاً: الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير يجب أن توضحها هيئة الاتصالات، وأرجو أن تكون هناك حملة لقياس رضا المستخدمين عن سرعات الإنترنت، متسائلاً -في الوقت نفسه- لماذا لا يفتحون الاتصالات عبر برامج المحادثة؟".



في سياق متصل، علق "العرفج" على ترشيحه لجائزة ⁧‫"صناع الأمل⁩"، موضحًا بالقول: القراءة والإيجابية والمشي ارتبطت بشخصيتي بطريقة لم أقصدها، وحاولت بمبادراتي الربط بين تغذية الجسد بالمشي والعقل بالقراءة والانطلاق نحو الحياة، تحت حملة عامة اسمها (الحياة تنادينا) ."

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "اخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة".

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