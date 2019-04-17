، بالفيديو.. مخالف يتعرض للدهس بشكل خطير إلا أنه يهرب وسط دهشة الحضور ،

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تعرض أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل للدهس وبشكل خطير، إلا أنه قام على الفور وولى هاربًا، في دهشة من مشاهدي الحادث على الرغم من قوة الارتطام.
وتفصيلاً؛ حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل وهو يقوم بالجري بسرعة عند مشاهدته إحدى المركبات، معتقدًا أنها تابعة لجهة تتابع المخالفين، وتجاوز الطريق الأول، وكادت تدهسه مركبة، وعند محاولته قطع الطريق الآخر ارتطمت به مركبة أخرى لتقذف به مسافة بعيدة.
وأظهر مقطع الفيديو دهشة قائد المركبة وهو يتقدم نحو المخالف، والذي لم يظهر عليه أي مؤشر للحياة ليعود مرة أخرى ويتحامل على نفسه، وينطلق مسرعًا ويهرب؛ إذ أسهمت قوته البدنية في نجاة المخالف وهروبه.
بالفيديو.. مخالف يتعرض للدهس بشكل خطير إلا أنه يهرب وسط دهشة الحضورأحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-17
تعرض أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل للدهس وبشكل خطير، إلا أنه قام على الفور وولى هاربًا، في دهشة من مشاهدي الحادث على الرغم من قوة الارتطام.
وتفصيلاً؛ حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل وهو يقوم بالجري بسرعة عند مشاهدته إحدى المركبات، معتقدًا أنها تابعة لجهة تتابع المخالفين، وتجاوز الطريق الأول، وكادت تدهسه مركبة، وعند محاولته قطع الطريق الآخر ارتطمت به مركبة أخرى لتقذف به مسافة بعيدة.
وأظهر مقطع الفيديو دهشة قائد المركبة وهو يتقدم نحو المخالف، والذي لم يظهر عليه أي مؤشر للحياة ليعود مرة أخرى ويتحامل على نفسه، وينطلق مسرعًا ويهرب؛ إذ أسهمت قوته البدنية في نجاة المخالف وهروبه.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
11:00 PM
المركبة قذفت به مسافة بعيدة ما أدى إلى تضررها فيما نجا هو لقوته البدنية
تعرض أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل للدهس وبشكل خطير، إلا أنه قام على الفور وولى هاربًا، في دهشة من مشاهدي الحادث على الرغم من قوة الارتطام.
وتفصيلاً؛ حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر أحد مخالفي نظام الإقامة والعمل وهو يقوم بالجري بسرعة عند مشاهدته إحدى المركبات، معتقدًا أنها تابعة لجهة تتابع المخالفين، وتجاوز الطريق الأول، وكادت تدهسه مركبة، وعند محاولته قطع الطريق الآخر ارتطمت به مركبة أخرى لتقذف به مسافة بعيدة.
وأظهر مقطع الفيديو دهشة قائد المركبة وهو يتقدم نحو المخالف، والذي لم يظهر عليه أي مؤشر للحياة ليعود مرة أخرى ويتحامل على نفسه، وينطلق مسرعًا ويهرب؛ إذ أسهمت قوته البدنية في نجاة المخالف وهروبه.
، بالفيديو.. مخالف يتعرض للدهس بشكل خطير إلا أنه يهرب وسط دهشة الحضور ،
المصدر : الخليج 365
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