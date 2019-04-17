محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-17 أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440 Advertisements 10:51 PM أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

، المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية ،

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